La voiture à hydrogène, une option pour réduire la pollution

À Séoul, en Corée du Sud, les pics de pollution ont atteint des records cette année 2019. Dans cette mégalopole de dix millions d'habitants, le port de masques est parfois utile. Le gouvernement s'est alors lancé dans la promotion des voitures à hydrogène auprès des acheteurs potentiels. En effet, il s'agit d'un gaz incolore et indolore. De plus, faire le plein dans les stations est gratuit et ne prend que dix minutes. D'ici 2022, 80 000 voitures à hydrogène circuleront dans ce pays.



