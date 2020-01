Le Cantal et la Corrèze repassent aux 90 km/h

A partir du 1er février, il sera possible de rouler à 90 km/h sur les réseaux secondaires de la Corrèze et du Cantal. Pour les présidents des deux départements, ce retour aux 90 km/h était une évidence. Après 19 mois à 80 km/h, la mesure n'a pas convaincu. Si la mortalité sur les routes a diminué, le nombre d'accidents, lui, a augmenté. Les automobilistes, ravis de cette décision, devront toutefois faire attention puisque la plupart des départements limitrophes n'ont rien changé.



