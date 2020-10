Les Alsaciens craqueront-ils pour le bretzel sur leurs plaques d'immatriculation ?

Finis les autocollants et la débrouille pour échapper à tout prix au logo Grand Est sur leurs plaques d'immatriculation. Très attachés à leur patrimoine, les Alsaciens ont longtemps protesté contre le remplacement du nom historique de leur région par un terme générique "aseptisé", selon eux. Avec la naissance de la Collectivité européenne d'Alsace, le 1er janvier 2021, ils vont pouvoir réparer cette faute de goût, et apposer au-dessus des numéros 67 et 68 un marqueur typiquement alsacien.

Pour ce faire, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont lancé une consultation en ligne, ouverte jusqu'au 1er novembre. Trois choix sont soumis au vote : le drapeau administratif avec un rappel du blason, le "Rot un Wiss" (blanc et rouge), les couleurs traditionnelles de la région, et l'emblème de la marque Alsace en forme de bretzel avec un A dans un cœur.