Les syndicats de Renault vent debout face aux suppressions de postes, grève à l'usine de Maubeuge

Renault, dont les difficultés financières ont été aggravées par la crise du Covid-19, a officialisé ce vendredi matin son plan de "réduction des coûts fixes de plus de deux milliards d'euros sur trois ans". Il prévoit la suppression de 4.600 postes en France (soit un peu moins de 10% de ses effectifs dans l'Hexagone), sur un total de près de 15.000 dans le monde, et la restructuration de plusieurs usines sur le territoire.

Jean-François Pibouleau, délégué CGT Renault, a pris connaissance du communiqué en direct sur LCI depuis le site de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qui emploie 260 personnes dans la réparation de moteurs et boîtes de vitesse utilisés comme pièces de réemploi, et dont l'activité doit être transférée vers l'usine de Flins (Yvelines). Il a aussitôt dénoncé, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article, un "mépris du site et du travail qui a été fait et qui est fait ici, tant en ingénierie qu'en fabrication. Si vous n'avez plus d'activité, cela veut dire fermeture du site", a-t-il tempêté. Fabien Gâche, délégué syndical central CGT, a de son côté fustigé une "stratégie suicidaire".