Mobilisés pour qu'elles continuent à rouler des mécaniques

Le musée, ce sont 8 hectares de terrain et 4 hectares de bâtiment. Et un peu partout, une course contre le temps et ses ravages. À l’atelier, par exemple, il est impossible d’attendre pour cette Bugatti type 37 et ce circuit de refroidissement. Et puis, il faudrait être prêt à un retour du public à une date toujours indéterminée. Petits ou gros chantiers permanents et préservation obligatoire des bolides, proposés d’ordinaire en location sur l’autodrome. Cette Lamborghini Aventador et son moteur à 700 chevaux ont besoin de tourner pour éviter grippage et humidité. Mais derrière le volant, le responsable des animations regrette les échanges avec les visiteurs.