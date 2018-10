Passages piétons 3D : signalisation, sanction, effet de surprise... tout savoir sur ce dispositif en test jusqu'à 2020

Non négligeable également, le retrait de six points du permis de conduire devrait en amener plus d'un à réfléchir avant de forcer le passage à un piéton. Cette sanction (quatre points auparavant) a été alourdie le 18 septembre par un décret mettant en application certaines dispositions du Comité interministériel de la Sécurité routière de janvier.





Comme le rappelle le Code de la route, tous les usagers sont soumis au respect de la priorité aux piétons, y compris les cyclistes. Pour eux, bien évidemment pas de retrait de points, puisque le vélo, y compris à assistance électrique, ne nécessite aucunement la détention d'un permis de conduire. Ils ne couperont en revanche pas à l'amende, même si le risque qu'ils représentent pour un piéton est moindre que celui engendré par le conducteur d'une voiture, moto ou scooter.