Permis de conduire : la Lozère affiche le taux de réussite le plus élevé de France

En Lozère, le taux de réussite au permis est de 76%, contre 45% à Paris. Moins de candidats qui échouent, et donc plus de places disponibles et des délais très courts pour repasser l'examen. Les auto-écoles de Mende reçoivent de plus en plus de demandes d'inscription d'habitants des grandes villes. Ils doivent payer transport et hébergement, mais le prix est largement plus bas que le coût moyen dans l'Hexagone.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.