Permis de conduire : le vrai du faux sur l’embouteillage pour le passer

À l'heure actuelle, nous comptons 1 250 inspecteurs dans l'Hexagone. Mais c'est leur répartition tout au long de l'année qui pose problème. Selon le ministère, le délai moyen pour passer l'examen est aujourd'hui de 49 jours. Il varie en fonction de notre situation géographique et peut atteindre 60 jours comme en Île-de-France par exemple. Passer le permis de conduire en France ne coûte pas plus cher que chez nos voisins. La France est dans la moyenne des pays européens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.