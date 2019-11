Prime à la conversion : qui a bénéficié de la mesure depuis un an ?

Depuis son lancement fin 2018, plus de 250.000 Français ont bénéficié de la prime à la casse, selon les chiffres officiels. Ce dispositif, conçu à destination des ménages modestes, avait pour but d'accélérer la mise au rebut des véhicules les plus polluants. Dans les faits, 72% des personnes qui en ont profité sont non-imposables tandis que 80% des voitures mises à la casse fonctionnaient quant à elles au diesel, pour une moyenne d'âge de 19 ans.