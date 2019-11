Prime à la conversion : un an après, où en sommes-nous ?

En 2018, plus de 250 000 de nos compatriotes ont bénéficié de la prime à la casse. Ce dispositif avait pour but d'accélérer la mise au rebut des véhicules les plus polluants. Mais, qui a pu profiter de cette prime à la conversion et pour quel type de véhicule ? On imagine que les effets de ce système sur l'environnement sont positifs, que dit concrètement et précisément cette étude ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.