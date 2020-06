Primes à la conversion : 1/3 du quota déjà écoulé, il ne faut plus tarder si vous voulez en bénéficier

Pour rappel, cette prime à la casse sous condition de revenu subventionne l'achat de véhicules récents et propres (neufs ou d'occasion) en échange de la mise au rebut d'un véhicule plus ancien*. Son montant atteint jusqu'à 3.000 euros pour l'achat d'une voiture essence ou diesel et même 5.000 euros pour une électrique ou hybride rechargeable. Le plafond de revenu fiscal de référence (RFR) permettant de bénéficier de ces primes a quant à lui été fixé à 18.000 euros.

Cette aide de l'Etat pour l'achat d'un véhicule propre a été plafonné à 200.000 primes et doit prendre fin au 31 décembre. Elle fait partie d'un ensemble de mesures annoncées fin mai par Emmanuel Macron . L'objectif du locataire de l'Elysée est de doper le marché à court terme afin d'écouler les stocks de véhicules et de relancer ensuite la production automobile affectée par la crise sanitaire.

Le secteur étant "très fragilisé et les perspectives de marché très incertaines", le CNPA indique en outre qu'il travaille d'ores et déjà avec le gouvernement "sur les modalités de la prochaine prime à la conversion, qui prendra la suite du dispositif actuel". Le CNPA juge "indispensable de maintenir une aide à visée sociale et écologique, en gardant le périmètre actuel de véhicules éligibles, tout en ajustant les montants et en ciblant en priorité les ménages les plus modestes".

*Cette prime à la casse attribuée pour le remplacement d'un véhicule par un autre moins polluant a été élargie aux véhicules classés Crit'Air 3, soit les véhicules essence immatriculés avant 2006 mais aussi les diesel d'avant 2011.