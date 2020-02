PV de stationnement : pourquoi les contestations explosent ?

Des voitures scannent les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés et les comparent automatiquement avec les données de parcmètres. Depuis janvier 2018, ce sont des sociétés privées qui les font circuler et dressent les PV de stationnement, désormais appelés FPS pour les municipalités. Mais certains sont parfois dressés de manière abusive, et c'est au moment de contester que le casse-tête commence.



