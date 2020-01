Retour aux 90 km/h : les conditions drastiques imposées par le gouvernement font polémique

La circulaire dresse surtout la liste des conditions dans lesquelles les représentants de l'Etat au sein de la CDSR pourront approuver les dérogations sur "chaque section de voie" proposée. Et cette liste, qui reprend les préconisations du Conseil national de la sécurité routière formulées cet été, est longue : les tronçons de route concernés doivent, entre autres, faire "au moins 10 km", ne doivent pas accueillir "des arrêts de transports en commun" ou être "traversés de chemins de grande randonnée ou de véloroutes" (pistes cyclables de moyenne ou longue distance). Pas question non plus d'un retour sur une route où circulent des tracteurs.

Résultat : les élus des départements concernés sont vent debout. C'est notamment le cas dans le Cantal, l'un des départements les plus ruraux de France. "C’est une mesure inapplicable. On nous fait détailler 400 bouts de route pour savoir si on les met à 80 ou à 90. Les gens ne comprendront pas et ne pourront pas appliquer ça. Donc ce n’est pas possible. Il nous faut la mise en route globale du 90 km/h", affirme à TF1 Didier Achalme, le vice-président du Conseil départemental, en charge des infrastructures.

La circulaire rappelle également que les gestionnaires des voiries (mairies et conseils départementaux) devront financer et installer eux-mêmes les nouveaux panneaux signalant le relèvement à 90 km/h au début de chaque section et après chaque intersection, ainsi que, à la fin du tronçon, ceux qui indiquent la nouvelle vitesse maximale.