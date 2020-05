Sécurité routière : un nouveau "super-radar" testé sur l'A15

C'est une surprise pour les automobilistes déconfinés. Un nouveau radar, plus fin et plus discret que la tourelle, est entré en service depuis quelques mois sur l'A15 entre l'Ile-de-France et la Normandie. Excès de vitesse, téléphone au volant, ou encore conduite sans ceinture... rien n'échappe ou n'échappera à terme à ce nouveau dispositif. Actuellement en phase de test, il ne verbalise pas encore. A l'issue des tests, il sera déployé en zone urbaine et dans les agglomérations.