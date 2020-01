Un rond-point en forme de cacahuète, des automobilistes déboussolés

Le département de Loire-Atlantique détient un record, celui du nombre de rond-points : pas moins de 3000. Mais celui de Nozay n'a pas son pareil, il est en forme de cacahuète. Une forme atypique qui divise les habitants et que certains automobilistes ont encore du mal à "avaler". En service depuis seulement quelques mois, cet aménagement original remplace un carrefour dangereux constitué de deux stops sur l'axe Nantes-Rennes.

Le dessin du rond-point oblige les usagers à ralentir : à l'entrée et à la sortie, impossible de dépasser les 30 km/h. "Ça fait beaucoup de virages quand même", estime une automobiliste au micro de TF1. "Ça ne me plait pas du tout", enchérit un autre. "Il est trop bizarre, on n'en a jamais vu des comme ça !". "De là à dire que ce rond-point est un peu casse-noisette", s'amuse encore un autre automobiliste.