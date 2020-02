Véhicules électriques : pourquoi l’État montre-t-il si peu l’exemple ?

À vélo, en voiture électrique ou hybride... L'État invite tous les Français à se déplacer en polluant le moins possible, mais donne-t-il l'exemple ? Notre enquête montre l'inverse. 90% du parc automobile des administrations est composé de voitures à moteur thermique. La part des voitures hybrides et électriques ne représente que 5,5% et 4,5%. On est bien loin des 50% de véhicules propres fixés par la loi de transition écologique.



