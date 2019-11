Véhicules neufs bradés avant l’entrée en vigueur du nouveau malus : le vrai du faux

Le 1er janvier 2020, le malus automobile va augmenter de manière significative sur un très grand nombre de modèles. Ainsi, les constructeurs ont commencé à brader ces modèles avant qu'ils ne soient surtaxés. Ces voitures sont-elles de bonnes affaires ? Les véhicules les plus polluants sont-ils les seuls concernés par ce durcissement du malus écologique ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.