Vidéo-verbalisation : de nouvelles infractions sanctionnées sur les routes

En 2018, la vidéo-verbalisation a permis de dresser 120 000 PV dans la capitale, la majorité pour occupation de voie réservée. De Paris à Marseille, en passant par Tourcoing et jusqu'à Guérande, ce dispositif se généralise partout dans le pays. Le plus souvent pour verbaliser le stationnement illégal. Mais pour les associations des automobilistes, toutes les infractions ne se prêtent pas à ce système.



