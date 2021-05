Voiture : ces batteries nouvelle génération vous convaincront-elles de passer à l’électrique ?

Autonomie, temps de recharge… Les freins à l’achat d’une voiture électrique restent nombreux. Mais de plus en plus de constructeurs entendent changer la donne. Hyundai a ainsi mis au point une batterie qui se recharge à 80% de sa charge complète en un temps record. "On parle beaucoup de l’autonomie des voitures électriques et c’est vrai que, finalement, être capable de recharger très rapidement un véhicule est aussi un enjeu important. Cette voiture-là a la particularité de pouvoir récupérer 80% de charge en 18 minutes et 100 kilomètres d’autonomie en cinq minutes", affirme Lionel French Keogh, directeur général de Hyundai Motor France, en montrant un véhicule de la marque dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Cet argument a séduit plusieurs chauffeurs de taxis, qui n’ont pas hésité à dépenser plus de 50.000 euros pour précommander cette voiture haut de gamme. "En tant que taxis, on est limités en temps de travail. Si on peut recharger le plus vite possible et reprendre le travail par la suite, c’est beaucoup mieux pour nous", témoigne l’un d’eux. "Si demain on a des réseaux à proximité pour recharger en recharge hyper rapide de cinq, dix minutes, bien sûr que c’est un énorme argument", approuve un autre chauffeur.