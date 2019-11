Voitures électriques : trouver une borne et recharger rapidement ? Un vrai parcours du combattant !

Posséder une voiture électrique qui permet de faire le "plein" pour deux euros, c'est bien. Pouvoir la recharger rapidement et facilement, c'est mieux. Or c'est là que les ennuis commencent. Dans certains départements ruraux, comme la Haute-Vienne, il n'existe ainsi qu'une seule borne de recharge rapide, à Limoges en l'occurrence. "Il faut toujours anticiper, en attendant d’avoir des bornes régulières toutes les 50 km par exemple", explique Nicolas Mazière, propriétaire d'un véhicule électrique et qui habite à 45 mn de la borne. A Paris et en banlieue, depuis la fin d'AutoLib, 5.000 bornes ont quant à elles disparu, rendant de fait les rechargements plus compliqués.

Certes, au total, la France compte aujourd'hui 28.000 bornes publiques réparties sur l'ensemble du territoire, contre 9.000 en 2014. Mais à peine 9% d'entre elles sont des bornes dites "rapides" permettant de recharger son véhicule à 80% en moins de 30 minutes. Quant aux bornes "ultra-rapides (100% en 10 mn), elles commencent à peine à être installées, notamment sur les autoroutes. Mais elles ne sont compatibles qu'avec les modèles les plus récents !