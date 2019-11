Hausse du malus auto en janvier : le vrai du faux sur les voitures neuves à prix cassés

Y aura-t-il vraiment de bonnes affaires à conclure dans les prochaines semaines ?, demande Gilles Bouleau au journaliste de TF1 Pierre Gallaccio dans le "vrai-faux" du JT de 20 heures en tête de cet article. "C'est vrai il va y avoir des promotions supplémentaires sur certaines voitures d'ici la fin de l'année", répond-il, soulignant qu'en 2020, "plus de la moitié des véhicules neufs sera concernée par ce nouveau malus. Les concessionnaires ont donc intérêt à se débarrasser du maximum de voitures concernées". Et les consommateurs, comme ceux interrogés dans la vidéo en tête de cet article, ont de quoi être intéressés par ces rabais pouvant atteindre 30%.

Les voitures concernées par le durcissement du malus écologique sont-elles celles qui polluent le plus, les SUV et les berlines les plus chères ? Cette fois, Pierre Gallaccio répond par la négative. Il prend l'exemple d'une petite Fiat 500, dont le malus, de 50 euros cette année, passera l'an prochain à 260 euros. Ainsi que celui de la très populaire Dacia Duster : ce sera 1629 euros, contre 540 euros aujourd'hui, en raison de ses émissions de CO2.

Sachez enfin que pour éviter ce nouveau malus si vous devez acheter une voiture, il faut que celle-ci vous soit livrée avant le 1er janvier : ce qui compte, c'est la date d'immatriculation, pas celle d'achat.