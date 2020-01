Voitures-radar privatisées : trois nouvelles régions concernées

Depuis le 1er janvier, les voitures-radars privatisées sillonnent les routes d'une bonne partie du Grand Ouest. Étant déjà présentes en Normandie, elles ont gagné la Bretagne et les Pays de la Loire. Les radars embarqués traquent les excès de vitesse et scannent les plaques d'immatriculation. L'État y voit une arme efficace pour faire baisser les nombres d'accidents, mais cette méthode ne fait pas l'unanimité.



