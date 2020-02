Vous voulez avoir le maximum de chances de réussir le permis de conduire ? Direction la Lozère

En Lozère, le taux de réussite au permis est de 76%, contre 45% à Paris. Moins de candidats qui échouent, et donc plus de places disponibles et des délais très courts pour repasser l'examen. Les auto-écoles de Mende reçoivent ainsi de plus en plus de demandes d'inscription d'habitants des grandes villes. Ils doivent payer transport et hébergement, mais le prix est largement plus bas que le coût moyen dans l'Hexagone.