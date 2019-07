Villes, rocades et routes : à quelle vitesse doit-on rouler ?

Sur certaines routes françaises, les variations de limitations de vitesse sont tellement fréquentes qu'il n'est pas si facile de les respecter. C'est le cas sur l'axe Beaune-Dijon. Selon une enquête du magazine Auto Plus, on compte 42 changements de limitation sur 34 kilomètres. Alors, à quelle vitesse devons-nous circuler ? Qu'en dit le Code de la route ?



