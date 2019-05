Sécurité routière : quand les forces de l'ordre utilisent des drones pour traquer les infractions

Repérer les chauffards, surveiller le trafic pour mieux le fluidifier ou tout simplement constater l’état des routes : la technologie vient aussi en aide pour la sécurité routière. Désormais, outre les radars, les drones sont de service et font de la surveillance aérienne ou traque les infractions. Face à la hausse de l'accidentologie, le département de l’Essonne expérimente notamment ce nouveau dispositif et les PV pleuvent. Le système devrait être progressivement généralisé dans le département et dans tout le pays.





En moins de deux heures de surveillance sur l’A126, lors de la journée de mardi, pas moins de 64 infractions ont été relevées à l’encontre des motards, dont 34 franchissements de ligne blanche, rapporte Le Parisien.