Voiture autonome : quel futur "code de la route"pour les robots ? Voici ce que les automobilistes suggèrent

Qu'en ressort-il principalement ? Pas question de se laisser déborder par son imagination, "la voiture autonome est avant tout perçue comme une voiture. La plupart des répondants en ont en effet une vision assez classique, estimant par exemple qu'il convient de détenir un permis de conduire et d'être âgé d'au moins 18 ans pour l'utiliser", souligne Me Jean-Baptiste le Dall*, avocat en droit routier.

Cette perspective ne les effraie donc pas... à condition de prévoir quelques garde-fous. Un peu plus de la moitié d'entre eux pensent ainsi que l'utilisateur d'un véhicule autonome doit encore être considéré comme un conducteur (51%) et qu'il devrait donc occuper le siège derrière le volant (58%). Et les trois quarts (76%) considèrent qu'une personne devrait être désignée à bord avant le démarrage de la voiture pour la reprendre en main si elle ne peut plus circuler en mode autonome.