Voiture autonome : quel futur code de la route pour les robots ?

Des aspects bien plus concrets ont également leur importance. A quel endroit le passager (qui pourrait ou non être chargé de prendre les commandes en cas d'avaries) devrait-il s'asseoir ? Ceux qui effectuent leurs courses en ligne pourraient-ils charger leur véhicule autonome d'aller récupérer sans personne à bord leurs marchandises en Drive ? Le robot devrait-il alors souscrire son propre contrat d'assurance ? Qu'en est-il encore de la collecte et la transmission de données : devraient-elles être enregistrées sur une boîte noire ? Seraient-elles essentielles à la sécurité ? Qui du propriétaire, du constructeur ou des forces de l'ordre pourrait y accéder ?





En vous penchant sur le questionnaire, dans lequel vos commentaires sont également les bienvenus, vous pourrez aussi prendre part à un débat surtout mené jusqu'ici par les assureurs, les équipementiers ou encore les experts automobiles. A l'issue de cette consultation destinée à rester en ligne tout l'été, les résultats seront publiés d'abord de façon brute puis dans une version commentée. Et qui sait, les réponses reformulées pourraient finir dans un futur code de la route des robots.