Voiture électrique ou hybride : quelle voiture propre revient moins cher ?

Même si cela peut paraître étonnant car ce sont des voitures plus chères à l'achat, sur le long terme, ce sont les modèles 100% électriques qui l’emportent face à leurs concurrents. Outre le prix proprement dit, il faut en effet prendre en compte le coût annuel total du véhicule -carburant, assurance, entretien, perte de valeur. Exemple entre une Clio essence et son équivalent électrique, la Zoé, selon une étude de l’UFC-Que Choisir publiée fin 2018 : sur quatre ans, l'entretien coûte 1.314 euros pour la Clio contre 1.046 pour la Zoé, soit 20% de moins. Côté carburant, le plein revient à 60 euros avec l’essence, contre 5 euros pour la recharge d'une batterie électrique.

Superéthanol, électrique et hybride d’un côté pour les "propres", essence et diesel de l’autre pour les "polluantes". Quand un automobiliste soucieux d’écologie choisit sa voiture, il a plusieurs choix. Mais s’il regarde son portefeuille, que vaut-il mieux acheter ?

Pourtant, malgré ces chiffres, les voitures dites "vertes" ne représentent seulement que 2% du marché français. Une situation qui s’explique essentiellement par le problème de recharge : certes, on compte 28.000 bornes dans l’Hexagone, mais elles sont mal réparties sur le territoire et pas assez puissantes, d’où un temps de charge long. Et si vous penchez du côté du Superéthanol, seule deux stations-services sur dix le proposent. De leur côté, les hybrides sont surtout intéressantes d'occasion puisque que neuves, aucun bonus ne vient compenser leur prix plus élevé, à la différence de l'électrique.