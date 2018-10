Voitures électriques : d'où vient leur intérêt économique ?

Une enquête d'UFC-Que Choisir concerne de près ou de loin les 38 millions d'automobilistes de notre pays. Elle remet en cause quelques certitudes, dont celle autour de la consommation des voitures électriques et diesels. Selon cette étude, les véhicules électriques seraient moins chers à l'usage, et sur plusieurs années, que des équivalents diesels ou essences.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.