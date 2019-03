Voitures : faut-il sauver le diesel ?

Le diesel n'a plus la cote. Selon les statistiques, il représente 35% des ventes de véhicules en ce début de l'année 2019, contre 73% en 2012. Certains analystes évoquent une poursuite de cette tendance baissière, allant jusqu'à 5% en 2030. Ainsi, 15 000 emplois pourraient disparaître d'ici dix ans. Alors, faut-il accélérer la transition écologique ou au contraire la freiner ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.