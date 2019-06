24 Heures du Mans : coup d'envoi le 15 juin 2019

Les 24 Heures du Mans vont avoir lieu du 15 au 16 juin 2019 dans la Sarthe. Les commerçants ont mis à jour les thèmes de leur boutique au rythme de l'événement annuel de la ville. L'effervescence des fans commence à se faire sentir dans le centre-ville et au bord du circuit. Les essais ont commencé malgré le mauvais temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.