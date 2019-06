24 Heures du Mans : que font les pilotes quand ils ne sont pas sur la piste ?

"C'est une aventure humaine, technique, donc forcément dévorante", raconte à LCI Thomas Laurent, rencontré début mai aux abords du circuit du Mans. "Le plus dur, c'est de gérer toute la semaine. Il faut avoir une partie du cerveau focalisée sur la course et l'autre sur les à-côtés. C'est bête mais vous êtes pris dans le phénomène des 24 Heures et vous pouvez, par exemple, oublier de manger. Il faut trouver du temps pour des choses essentielles, comme manger, dormir ou aller aux toilettes. Ce sont des choses que vous ne zappez pas d'habitude mais, ici, on oublie facilement." Lors de sa première année en LMP2, catégorie destinée aux équipes privées, le pilote français a été épaulé par ses équipiers Ho-Pin Tung et Oliver Jarvis, qui lui ont prodigué des conseils. "Ils m'ont dit de prendre le maximum de repos que je pouvais pour être le plus frais possible", se souvient-il.





Pour tenir sur la durée, la préparation est tout aussi primordiale. Rien n'est laissé au hasard. Elle doit être optimale. "Ce n'est pas quelque chose de spécifique au Mans. Ce sont des exercices que je fais pendant la saison et je reproduis pour les 24 Heures", nous explique le pilote qui partagera le volant de la #3 avec Gustavo Menezes et Nathanaël Berthon. "J'alterne entre le cross-fit, un mélange de cardio et musculation, des sorties en vélo et des séances à la salle. Le cou, les bras, le dos et les abdos sont les parties du corps qui travaillent le plus dans la voiture. Même chose pour les cuisses et les mollets qu'il ne faut pas omettre parce qu'ils sont sollicités avec la grosse pression de frein qu'on met à chaque virage. Il faut être consistant."