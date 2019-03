62ème Tour de Corse : les villages de l'île vibrent aux exploits des pilotes

Ce 29 mars 2019, les 164 habitants du village d'Arbellara ont été réveillés par les bruits de moteurs des voitures de course. A l'occasion du 62ème Tour de Corse, les insulaires sont sur le pont dès le petit matin. Les villages de l'île vont une nouvelle fois vibrer aux exploits des pilotes durant trois jours. Toutes les générations s'y intéressent.



