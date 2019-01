A 50 ans, dans quel état de santé est la légende de la F1 Michael Schumacher ?

Pour autant, la légende du recordman du plus grand nombre de victoires en F1 (91) n'a pas fini de raisonner dans le monde du sport automobile. Ainsi, le Musée Ferrari situé à Maranello, va ouvrir jeudi prochain, date de l'anniversaire du champion, une exposition baptisée "Michael 50", afin de saluer la carrière de l'Allemand. "Notre intention est à la fois de célébrer et de montrer notre gratitude pour le pilote ayant obtenu le plus de succès dans toute l'histoire du Cheval Cabré", écrit l'écurie italienne au sujet de son pilote vedette.





De plus, une nouvelle application pour smartphones nommée "Official Michael Schumacher App" sera lancée jeudi, en anglais et en allemand, et sera une sorte de "musée virtuel", selon la Fondation Keep Fighting lancée il y a deux ans par la famille, avec par exemple "des F1 en 3D" et l'enregistrement "du bruit des moteurs".