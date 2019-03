A 83 ans, Denise Beeuwsaert donne encore des cours de gym

Donner des cours de gym au-delà de la quatre-vingtaine, c'est possible. C'est le cas de Denise Beeuwsaert, une ancienne danseuse et habitante de Moult dans le Calvados, qui anime des séances de danse pour des élèves plus ou moins âgés. Du haut de ses 83 ans, elle déborde d'énergie et en redistribue. Dynamique, sensationnelle et rigolote, Denise allie plaisir et rigueur. A raison de deux cours par semaine, elle ne compte arrêter qu'à 90 ans. Un challenge qu'elle compte bien tenir.



