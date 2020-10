A quoi vont ressembler nos séances de sport dans le futur ?

Durant le confinement, nombreux sont les Français à avoir opté pour le sport à domicile. Si cette tendance s’accentue dans certaines métropoles de France avec la fermeture des salles de sport, elle pourrait devenir la norme dans quelques années, grâce à des innovations technologiques. Ainsi, des chercheurs sont en train de mettre au point un miroir connecté, offrant la possibilité au sportif de bénéficier d’un coach virtuel attitré.

En plus de livrer des cours personnalisés, que ce soit du CrossFit, du Pilates ou encore du yoga, ce miroir analysera tous les faits et gestes de l’"élève" grâce à des capteurs détectant son rythme cardiaque et scannant totalement son corps en 3D. Après avoir scanné le sportif, le miroir proposera des exercices en fonction de sa condition physique, de l’état de ses muscles et du souffle.