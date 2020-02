Abus sexuels dans le patinage : le club des Français Volants annonce l'exclusion de Gilles Beyer

"Par ailleurs, nous avons décidé de maintenir en l'état l'intégralité du comité directeur pour mener les premières actions qui s'imposent. En revanche, nous allons organiser une assemblée générale élective anticipée dès juin 2020, pour permettre aux licenciés de choisir les personnes amenées à les représenter et diriger le club en toute légitimité et en toute confiance", a-t-il ajouté, alors que Gilles Beyer avait déjà été démis de ses fonctions vendredi dernier.

"Nous avons besoin d'aide. Nous avons d'ores et déjà pris contact avec 'Colosse aux pieds d'argile', une association spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles. Celle-ci va nous permettre d'une part de recueillir la parole des enfants et de les sensibiliser. D'autre part, de prévenir et d'appeler à la vigilance des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles et des parents", a conclu Eddy Ferhi au sortir de l'assemblée extraordinaire.

Plus tard dans la soirée, le journal L'Equipe a révélé qu'un quart du bureau exécutif de la fédération française des sports de glace (FFSG), soit quatre personnes, a démissionné, également à l'issue d'une réunion extraordinaire.