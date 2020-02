Accusations de viol dans le patinage : Didier Gailhaguet reconnait des "erreurs, pas des fautes"

Puis, il a réglé ses comptes et ciblé les anciens ministres des sports. Dont Marie-Georges Buffet qui sont, pour lui, "les premiers responsables". "Les ministres de l'époque qui, par leur lâcheté, leur incompétence et volte face ont permis de laisser ces personnes sur la glace (...) J'apporterai donc à l'occasion d'une conférence de presse, mercredi à la FFSG, un certain nombre d'information susceptibles de vous intéresser", a promis le président de la FFSG qui n'a, pour l'heure, pas encore démissionné.

Il a expliqué avoir découvert la majorité des faits dans la presse et dans un livre. "Certains datent de trente ans. D'autres m'ont été caché durant mon mandat. Trente ans de silence c'est aussi trente ans de méconnaissance des faits puisqu'aucune plainte n'a été déposée : les casiers judiciaires sont vides. Par contre, les autres cas ont été traités sans complaisance, je n'ai pas pu les aborder avec la ministre. Ces faits, nous les rejetons, nous ne les supportons pas, nous les haïssons", a expliqué Gailhaguet. "La FFSG et ses cadres techniques ne sont pas un ramassis de prédateurs sexuels ayant le viol comme culture. J’ai patiné, entraîné, au sein de cette fédération. Je suis un homme clean" s'est-il défendu alors qu'il lui est notamment reproché le maintien en poste de l'entraîneur accusé de viol par Sarah Abitbol.

Interrogé sur son intention ou non de démissionner, il a répondu : "On va réfléchir à tout ça", renvoyant à une conférence de presse mercredi. Et d'indiquer qu'il réunissait cette semaine, les hautes instances de la Fédération française, pour en discuter. Si Roxana Maracineanu ne peut pas limoger l'ex-patineur de 66 ans, mais elle a rappelé que les fédérations recevaient de l'argent public et a aussi évoqué "l'arme atomique", celle du retrait de la délégation de l'Etat.