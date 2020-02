Accusations de viol dans le patinage : Roxana Maracineanu réclame la démission du président de la fédération

"Avant d’aller plus loin, j’ai une pensée pour les victimes, je veux leur dire que leurs prises de parole ne sera pas vaine, elle est cruciale, elle est nécessaire. Je les encourage à témoigner. Au regard des révélations et des témoignages que j’ai pu recueillir, le président de la FFSG ne peut se dédouaner de sa responsabilité morale et personnelle. Je lui ai donc demandé d’assumer toutes ses responsabilités et de démissionner du poste de président de la FFSG", a-t-elle expliqué.