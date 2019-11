Accusée de dissimuler son mari aux yeux de ses proches, l’épouse de Schumacher brise le silence

Il y a des silences dont on dit qu’ils sont assourdissants, en référence aux bruits qu’ils provoquent indirectement. Ainsi, le mystère entourant l’état de santé de Michael Schumacher, hospitalisé à Paris depuis le 9 septembre sans que l’on ne sache rien de son évolution six ans après son terrible accident de ski, véhicule rumeurs et fantasmes. Et c’est peu dire que les récentes déclarations de son ancien manager, Will Weber, ne vont rien arranger.