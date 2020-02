Kansas City-San Francisco : cinq chiffres autour de la 54e édition du Super Bowl

Outre-Atlantique, le Super Bowl est un événement immanquable pour tous les amateurs de football américain, et même au-delà. Au total, près de 110 millions de personnes, soit plus d'un tiers de la population des Etats-Unis, auront les yeux rivés sur ce match, alors qu'un Américain sur 10 devrait déclarer forfait et ne pas aller au travail le lendemain de la soirée sportive la plus attendue de l'année. Le record date de 2015, où près de 114,4 millions de personnes étaient devant leur téléviseur pour regarder la rencontre.