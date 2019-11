L'arbitre français Jérôme Garcès au sifflet de la finale du Mondial de rugby 2019

Pour la première fois de l'histoire, un Français arbitrera une finale de la Coupe du monde de rugby le 2 novembre 2019. Un choix qui vient souligner la qualité de l'arbitrage hexagonal et qui rend fier les habitants d'Arudy, dans les Pyrénées Atlantiques. C'est en effet au sein de l'Etoile sportive, le club de rugby du village, qu'il a enfilé ses premiers crampons puis poussé ses premiers coups de sifflet. Depuis, l'arbitre compte à son actif plus d'une cinquantaine de matchs internationaux. Un CV épais, alimenté par un sens tactique et des relations humaines, que vient couronner ce choix.