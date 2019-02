Alsace : du football américain à Riedisheim

Le football américain n'est pas apprécié qu'aux Etats-Unis, on le pratique également chez nous. En Alsace, les membres de l'équipe des Patriotes de Riedisheim apprécient particulièrement ce jeu mêlant stratégie et engagement. Plus qu'un sport, le football américain est un véritable spectacle avec les représentations des cheerleaders.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.