Anglais ou All Blacks ? On vous aide à savoir pour qui vibrer samedi matin

DILEMME - La première demi-finale oppose ce samedi l'Angleterre, l'ennemie jurée du XV de France, à la Nouvelle-Zélande, son bourreau lors de la finale perdue de 2011. Après l'élimination des Bleus en quarts de finale, le cœur des supporters français pourrait balancer. Alors serez-vous plutôt "Rosbifs" ou "Kiwis" ?

C'est presque une finale avant l'heure. La Rose qui pique contre la Fougère argentée dans une demi-finale alléchante. Les deux nations majeures du rugby que sont l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont rendez-vous à Yokohama ce samedi 26 octobre (à 10h, en direct sur TF1). Les yeux du monde entier seront braqués sur ce choc au sommet entre les Anglais, redevenus la meilleure équipe de l'hémisphère nord après leur échec cinglant au premier tour de "leur" Coupe du monde il y a quatre ans, et les Néo-Zélandais, en quête d'une troisième couronne mondiale de suite (après 2011 et 2015), du jamais vu.

Entre les "Rosbifs" et les "Frogs", surnoms dont s'affublent les Anglais et les Français, la relation est souvent houleuse, faite de crispations et d'antagonismes réciproques. C'est une guerre de plus de 100 ans à laquelle les deux camps prennent part. À l'heure du thé, si chère à nos voisins, on se fâche, on se déteste, on s'échange même quelques marrons. Mais l'amour n'est jamais très loin, car comme le dit le proverbe "qui aime bien châtie bien". Alors, même si ce n'est jamais une partie de plaisir de voir les Anglais gagner, voir la Rose battre les All Blacks peut avoir de quoi réjouir les supporters les moins "anglophobes".

Tant pis si une victoire signifierait que l'Angleterre accédera à la finale de la Coupe du monde. Dans l'attente du résultat de l'autre demie entre le pays de Galles et l'Afrique du Sud ce dimanche 27 octobre (à 10h, en direct sur TF1), une qualification des protégés d'Eddie Jones assurera la présence d'au moins une nation européenne dans ce 48e et dernier match. Et nous évitera donc un duel entre deux nations de l'hémisphère sud. Ce qui a déjà été le cas à deux reprises (Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud en 1995 et 2015) en sept éditions. Une hégémonie que l'hémisphère nord n'a jamais connu dans le même temps.