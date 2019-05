Après la sortie d'Allyson Felix, Nike promet de mettre fin aux contrats pénalisant les athlètes enceintes

Sa tribune publiée dans le New York Times, mercredi 22 mai, avait fait grand bruit dans le monde de l’athlétisme et du sport mondial. La star américaine du sprint et sextuple championne olympique Allyson Felix avait ainsi dénoncé les méthodes de son sponsor, le géant Nike, qui avait réduit de 70% son contrat depuis qu’elle était devenue mère pour la première fois en novembre dernier.





"Cela montre une fois de plus que dans le secteur du sport, les règles sont écrites en grande partie par des hommes et pour les hommes", avait-elle regretté. Selon le Times, chaque athlète donnant naissance à un enfant voyait sa rémunération conditionnée pendant douze mois à son niveau de performance. Devant cette polémique naissante, l’équipementier américain s’est donc engagé à supprimer ces clauses de performance.