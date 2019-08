Archie Bruce, jeune joueur anglais de rugby à XIII, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Toulouse

"La RFL (Rugby Football League) et le fonds de bienfaisance de la RFL soutiendront la famille tandis que les autorités françaises poursuivront les enquêtes, alors que l'équipe a retardé son retour au Royaume-Uni. La famille Bruce a demandé le respect de la vie privée au cours de cette période des plus difficiles" a ajouté le Batley Bulldogs Rugby League Football Club. La Rugby Football League a quant à elle demandé l'observation d'une minute de silence dans tous les matchs ce dimanche, "afin de permettre au match de se souvenir et de rendre hommage à Archie Bruce."