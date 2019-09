Athlétisme au Qatar : le marathon tourne au cauchemar à cause de la forte chaleur

JT 13H - Au Qatar, la chaleur et l'humidité font vivre un enfer aux sportifs qui participent aux Mondiaux d'athlétisme.

À Doha, au Qatar, le départ du marathon masculin a été donné à 23h30 le 28 septembre 2019. Pourtant, le thermomètre dépassait les 30°C et le taux d'humidité atteignait les 75%. L'épreuve s'est ensuite transformée en séance de torture pour les coureurs dont la plupart ont abandonné la course. Jamais un stade n'avait autant ressemblé aux urgences d'un hôpital. Partout sur la piste, des athlètes ont été au bord de l'asphyxie à cause de la forte chaleur.



