Dopage : la marathonienne Clémence Calvin de nouveau suspendue provisoirement par l'AFLD

Cette fois-ci, Clémence Calvin n'y coupera pas. Soupçonnée de s'être soustraite à un contrôle antidopage le 27 mars à Marrakech, la marathonienne a de nouveau été suspendue provisoirement par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), a appris l'AFP. Elle a été reçue mardi dernier par la présidente de l'AFLD, Dominique Laurent. Les conditions étaient donc réunies pour une nouvelle suspension provisoire, qui lui a été notifiée la semaine dernière, en attendant l'instruction.





Elle avait déjà été suspendue provisoirement une première fois début avril, une décision cassée par le Conseil d'État - l'athlète n'ayant pas été reçue auparavant par l'Agence française de lutte contre le dopage - ce qui lui avait permis de courir le marathon de Paris il y a deux semaines. L'athlète tricolore, spécialiste des courses de fond, avait réalisé à l'occasion une performance impressionnante (2 heures, 23 minutes et 41 secondes) et battu le record de France pour sa deuxième course sur la distance.