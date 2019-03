Attentat contre deux mosquées à Christchurch : "en état de choc", l'équipe de cricket du Bangladesh a évité le drame de justesse

Aucun d'entre eux n'a été blessé pendant la fusillade. "Toute l'équipe est saine et sauve", a déclaré le batteur de l'équipe, Tamim Iqbal, sur Twitter. Mushfiqur Rahim, son coéquipier, a précisé sur le réseau social que l'équipe était "extrêmement chanceuse" et qu'il "ne veut plus jamais que ces choses se reproduisent". Selon un porte-parole de la formation bangladeshi, "ils sont sont en sécurité. Mais ils sont en état de choc. Nous avons demandé à l'équipe de rester confinée dans son hôtel."