Au cœur du Vendée Globe J2 - Damien Seguin, skipper handisport : "un gamin qui réalise ses rêves"

Ce lundi, 24 heures après avoir quitté la terre ferme aux Sables d'Olonne, Damien Seguin était en tête du Vendée Globe. Ce sportif handisport, né sans main gauche, fait partie des 33 marins qui vont donner leur maximum pour faire le tour du monde en solitaire et sans escale en un peu plus de deux mois. Juste avant de s'élancer pour cette nouvelle édition de la course mythique, le skipper avait expliqué vouloir "raconter quelque chose d'assez simple : l'histoire d'un gamin qui est né un petit peu différent et qui réalise ses rêves comme les autres".

A l'issue de de cette première journée, voici le classement :

1. Damien Seguin

2. Nicolas Troussel

3. Jean Le Cam

4. Jérémie Beyou

5. Maxime Sorel